Ростов-на-Дону, 26 марта, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В ростовской администрации произошли кадровые перестановки. Как сообщает ряд местных интернет-изданий, назначены первый заместитель сити-менеджера и заместитель главы администрации по экономике.

ИА REGNUM Ростовская мэрия

Так, по некоторой информации, первым заместителем сити-менеджера якобы стал Алексей Логвиненко. ИА REGNUM ранее сообщало, что Логвиненко был назначен на должность заместителя главы администрации по экономике 21 февраля 2019 года. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышова, который покинул должность неделей ранее.

Кроме того, ряд городских массмедиа сообщил, что пост заместителя сити-менеджера по экономике заняла Светлана Камбулова, занимавшая с 2015 года кресло главы ростовского департамента экономики.

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Вместе с тем в администрации Ростова-на-Дону ИА «ДОН 24» опровергли кадровые перестановки. В управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ пообещали проинформировать об изменениях на официальном сайте мэрии.