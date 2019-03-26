Бердичев, Украина, 26 марта, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Жители сёл Хажин и Терехово Житомирской области перекрыли трассу, требуя убрать львовский мусор с территории недостроенного кирпичного завода, сообщило 25 февраля информационное агентство «УНИАН».

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Люди жалуются, что за последний месяц на территории завода скопилось большое количество мусора и требуют прекратить работу мусоросортировочного предприятия. Владельцы предприятия, расположенного на территории недостроенного завода, утверждают, что у них есть все необходимые документы и разрешения на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Хажина поймали грузовик с львовским мусором, задержали его и обратились в полицию.

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Напомним, после пожара на крупнейшей во Львовской области Грибовичской свалке, львовский мусор начал появляться в разных уголках Украины в местах, не предназначенных для хранения и утилизации отходов. Грузовики с львовским мусором ловят во многих областях Украины, однако никто не несёт ответственности за загрязнение территории.