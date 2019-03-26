Горно-Алтайск, 26 марта, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин, назначенный на эту должность лишь на прошлой неделе, уже провёл две знаковые встречи с руководством федеральных структур, по итогам которых было заявлено о двух крупных транспортных проектах. Судя по официальным сообщениям, опубликованным на сайте регионального правительства, в первом случае речь идёт о получении федерального статуса для дороги, ведущей к алтайской жемчужине — Телецкому озеру, которое входит в состав Алтайского заповедника и является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Эта тема обсуждалась в ходе рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андреем Костюком и начальником Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Андреем Шиловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Напомним, в настоящее время трасса Горно-Алтайск — Артыбаш, которая связывает столицу республики (Горно-Алтайск) и Телецкое озеро (её протяженность составляет почти 158 км), находится в региональном подчинении.

«Автодорога охватывает три района республики, вдоль нее расположены десятки населенных пунктов, по ней ежегодно проезжают тысячи туристов, направляющихся к знаменитому Телецкому озеру. Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру — 2021 год», — заявил Олег Хорохордин. На что руководитель Федерального дорожного агентства отметил необходимость рассмотреть варианты ускорения процесса смены статуса.

Напомним, в 2018 году году из федерального бюджета на все виды дорожных работ в регионе было направлено 2,4 млрд рублей. Примерно тот же объем финансирования сохранен и в этом году — 2,5 млрд рублей.

Второй проект, который новый глава Республики Алтай обсудил с председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым, касается планов по доведению ветки железной дороги из города Бийска Алтайского края до территории Республики Алтай.

«В ближайшее время планируется создать рабочую группу с участием представителей республиканских властей и руководства «Российских железных дорог», которая рассмотрит возможность реализации проекта строительства железной дороги», — поясняется в официальном сообщении республиканского правительства.

По оценке Олега Хорохордина, реализация данного проекта позволит не только увеличить число прибывающих в Горный Алтай туристов, но и повысит грузопоток, который в настоящее время представлен лишь автомобильным транспортом.

Напомним, указ о назначении врио губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина российский президент подписал 20 марта 2019 года после добровольной отставки одного из самых старейших губернаторов России Александра Бердникова.