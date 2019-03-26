Оренбург, 26 марта, 2019, 09:22 — ИА Регнум. В Оренбуржье началась первая рабочая неделя Дениса Паслера в должности врио губернатора региона. Население возлагает на него большие надежды и авансом настроено благожелательно. Сможет ли Денис Паслер оправдать эти надежды и изменить в лучшему жизнь Оренбургской области, имеющей большой потенциал? Жители области понимают, что назначенный на должность исполняющего обязанности губернатора пойдёт на выборы согласно классической схеме, опробованной в других субъектах России. Но до единого дня голосования, 8 сентября 2019 года, Денису Паслеру предстоит провести колоссальную работу и достойно распорядиться наследством, которое он получил от экс-главы региона. В соцсетях активные оренбуржцы уже составляют планы, где по пунктам называют болевые точки Оренбурга и области. Вместе с тем эксперты отмечают, что до выборов осталось менее полугода, но явных конкурентов у Паслера нет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Оренбуржье на пороге перемен?

Перемены в руководстве региона были ожидаемы, но назначение Дениса Паслера и. о. губернатора стало неожиданностью. Активный общественник и адвокат Владимир Тишин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что два губернаторских срока для одного чиновника — это «предел прочности», в регионе наблюдалась политическая усталость. Первое лицо субъекта РФ за десять лет обрастает скандалами, негативом, конфликтами. Оренбуржье нуждается в переменах. Особенно их ждёт бизнес-сообщество.

«Бизнесмены и политики, приезжающие с многочисленных встреч и форумов, все как один говорили о том, что Оренбургская область представлена на этих площадках чрезвычайно плохо, как итог — Оренбургская область, по мнению предпринимателей, оказалась вне потока федеральных программ и соответственно денег. Со стороны области не исходят готовые к инвестированию проекты, ответственность за отсутствие каналов таких проектов, за отсутствие поощрения таких инициатив возлагается сообществом целиком на областное правительство. Крайний пример — очень невыразительное участие Оренбургской области в международной туристической выставке INTOURMARKET 2019, где стенд Оренбургской области выглядел, мягко скажем, неважно — из сферы туризма там были одни пуховые платки», — отметил Владимир Тишин.

Он также обратил внимание на нежелание экс-губернатора вступать в конфликт с бывшим главой областного центра Евгением Араповым. Экс-губернатор оставил предпринимателей, да и весь город, один на один с «политикой» последнего, что в итоге привело к отставке мэра и уголовному делу.

Эксперт считает плюсом то, что новый и.о. губернатора — человек «из бизнеса». Он заинтересован в развитии «своего» проекта в виде вверенного ему региона, и это вселяет осторожный оптимизм в вопросе продвижения региона, в котором особенно заинтересован малый бизнес. Но сложности с выстраиванием отношений с бизнесом крупным могут возникнуть — Оренбург никогда не видел до сей поры варягов, более того, имел благодаря Виктору Степановичу Черномырдину (уроженец Оренбуржья являлся председателем правительства России, послом России на Украине, советником президента России), что называется, прямой выход на «самый верх», что давало определённый иммунитет местным элитам, да и разница в возрасте может дать о себе знать — основной костяк местных «олигархов» относится к возрастной категории за 50 лет.

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Встреча без галстука как новое веяние

Назначение именно Дениса Паслера стало неожиданным для основных политических комментаторов. Обсуждались кандидатуры самого Юрия Берга, бывшего федерального инспектора Петра Капишникова, некоего представителя силовых ведомств, депутата от Оренбургской области Владимира Гутенёва, но фамилия Паслер не упоминалась ни в одном инсайде, ни в одном авторитетном телеграм-канале, по крайней мере, до 21 марта. Более того, некоторые признаки указывали на то, что Юрий Берг всерьёз отстаивает своё право баллотироваться на ещё один срок — явно активизировались политконсультанты, вся информационная повестка областного правительства сквозила уверенностью в завтрашнем дне и правоте ранее принятых решений.

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«Поскольку в федеральном информационном поле область прославилась в последнее время лишь уголовными делами, скандалами с точечной застройкой, реконструкцией набережной реки Урал, попытками «приватизировать» исторический центр, думать, что эти инфоповоды не отразятся на имидже областного правительства и его главы, полагать, что удастся быстро «зачистить негатив», по меньшей мере наивно. В этом ключе «поход» губернатора на третий срок был бы воспринят в общем-то с недоумением», — считает Тишин.

По словам общественника, говорить о том, что и. о. губернатора активно включился в работу, пока трудно, во-первых, потому что прошло совсем мало времени со дня вступления в должность; во-вторых, освещение деятельности областного правительства вообще и губернатора в частности — одно их самых слабых, если не сказать, провальных направлений деятельности управления по внутренней политике правительства.

Одной из первых стала встреча с главой города Оренбурга Дмитрием Кулагиным. Разговор шёл в том числе о ряде наболевших вопросов — историческом наследии города, точечной застройке. Многие, не без удовольствия, отметили, что Денис Паслер провёл эту встречу не в костюме, без которого никто не видел предыдущего главу региона, а в более свободной одежде — свитере, что расценили как некое новое веяние в Доме советов. Путь, по которому пойдёт потенциальный губернатор, станет понятен после первых кадровых назначений. Многие политические эксперты и общественники сходятся во мнении, что единственный, с кем точно не стоит расставаться новому губернатору, — это вице-губернатор Сергей Балыкин, все остальные ключевые персоны — скорее вынужденный компромисс, чем правильное решение, слишком много переплетений, историй, взаимоотношений, упущенных возможностей.

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Конкурентов нет, но выборы могут стать нескучными

Сумеет ли губернатор мобилизовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты в те пять месяцев, что остались до выборов, — вопрос для детального анализа. Поскольку проблемы региона имеют структурный характер — это разорённые предприятия города Орска, убитые дороги Оренбурга, превращённое в развалины историческое ядро областного центра и напрочь испорченные отношения с малым бизнесом, а главная задача перед выборами — красиво обещать, то решить столь серьёзные задачи за столь короткий срок попросту невозможно.

«Надо признать, что на сегодняшний момент, кроме представителей ЛДПР — депутата Госдумы Сергея Катасонова и сенатора Елены Афанасьевой, конкурентов у Дениса Паслера нет. Однако Катасонов заметно ослабил хватку на «опекаемой» им территории за последние два года, заметно увлекшись федеральной повесткой, а Афанасьева никогда особо и не участвовала в повседневной жизни региона, я думаю, что простой избиратель о ней ничего не знает, что бы помогло ему сделать выбор в пользу этой кандидатуры. В свою очередь не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что у ЛДПР есть по всей области хоть и подуставшая, но действующая структура, а также то, что у Катасонова есть уникальный положительный опыт по объединению вокруг себя всей оппозиции, со всем принадлежащим им политическим, медийным и общественным ресурсом. Если ему удастся этот опыт повторить, то это однозначно прибавит Сергею Катасонову несколько процентов голосов», — считает Владимир Тишин.

Одновременно общественник подчеркнул, что при участии в предвыборной кампании этим кандидатам придётся вложить максимум сил и средств, умноженных на три, чтобы сравняться с аппаратом губернатора и государственными и окологосударственными СМИ по степени вхожести в каждое домохозяйство региона.

Тишин сделал особый акцент на том, что региональные печатные издания, а также проправительственный информационный интернет-портал RIA56.ru сосредоточены в ГУП РИА «Оренбуржье», а работа со СМИ в аппарате предыдущего губернатора традиционно находилась на десятом месте, и за пять оставшихся до выборов месяцев предстоит заново повысить их авторитетность, цитируемость, актуальность, злободневность и адекватность данного пула, что без решительных, серьёзных кадровых изменений, которые должны, очевидно, носить характер революционных, невозможно. Все это говорит о том, что если ЛДПР реально будет участвовать в выборах, то силы будут если и не равны, то, по крайней мере, выборы не будут скучными.