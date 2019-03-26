Екатеринбург, 26 марта, 2019, 08:46 — ИА Регнум. В Свердловской области действует схема скрытого изъятия детей из неполных семей. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков в докладе Законодательному собранию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита парав ребенка

Омбудсмен отметил, что попавшие в трудную жизненную ситуацию совершеннолетние матери с детьми младше трёх лет сталкиваются с крайне опасной альтернативой. При обращении в учреждения социальной политики с просьбой о предоставлении места временного проживания родителю предлагают изъять ребёнка.

«Маме предоставят место при условии передачи ребёнка в специализированное госучреждение. Это скрытое изъятие ребёнка из семьи!» — заявил Мороков.

По словам детского омбудсмена, в 2018 году в Свердловской области изъяли двух детей с одновременным лишением родительских прав их родителей. Тем не менее, к уполномоченному обращались восемь раз по поводу незаконного временного изъятия детей. В большинстве этих случаев дети возвращены в семьи, однако некоторые ситуации ещё не завершены, и ребёнок может быть не с родителями.

Напомним, в Свердловской области регулярно происходят случаи отнимания детей органами опеки и попечительства. Например, в 2018 году в Карпинске чиновники изъяли у многодетной семьи пятерых несовершеннолетних детей. Правда, тогда в качестве причины представители органов опеки заявили, что им поступили сигналы об избиении детей в семье.