Вашингтон, 26 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Для постройки стены между Соединенными Штатами и Мексикой Пентагон выделит 1 млрд долларов, 26 марта передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Пентагон вечером 25 марта уполномочил Инженерный корпус армии приступить к проектированию и строительству стены. В распоряжении сказано, что высота стены вдоль границы от города Юма на юго-западе штата Аризона до города Эль-Пасо, расположенным в западной части штата Техас, должна достигать почти 5,5 метров (18 футов).

Стена, длиной в 91 км, должна предотвратить контрабанду наркотиков на территорию США и помочь в борьбе с нелегалами.

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