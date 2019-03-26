Москва, 26 марта, 2019, 08:14 — ИА Регнум. Сегодня, 26 марта, в Москве погода обещает быть пасмурной лишь с небольшими солнечными просветами. По данным Гидрометцентра, регион находится под влиянием очередного циклона с северо-запада.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

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Он принесёт в столицу небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами они будут умеренными. Западный ветер будет дуть со скоростью 5—10 м/c, местами его порывы будут достигать 15 м/c. В дневные часы воздух прогреется до +4 °С …+6 °С, а по области до +2 °С …+ 7 °C.

В ночь на среду, 27 марта, пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём будут наблюдаться только небольшие осадки. Сохранятся порывы ветра до 15 м/с. Ночью — 3 °C …-1°С в мегаполисе и — 6 °C … — 1 °C по области. Днем +1 °С …+ 3 °C в столице и — 1 °C …+4°С в Подмосковье.

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В Гидрометцентре добавили, что в столичном регионе температура колеблется около 0 °C. Поэтому выпадающие осадки часто меняют фазу, идёт то дождь, то снег, и при отрицательной температуре создаются условия для гололедицы.