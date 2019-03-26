Барнаул, 26 марта, 2019, 08:11 — ИА Регнум. «Умные счетчики» — это вполне разумное устройство, считает известный алтайский общественник, председатель одного из барнаульских ТСЖ Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM содержание письма Минэнерго, направленного в российское правительство, где говорится о том, что установка счётчиков учёта газа с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании может оказаться нецелесообразной, он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Умные счетчики» — это вполне разумное устройство. Так, у нас в ТСЖ уже несколько лет поставлены общедомовые «умные теплосчетчики». Эти счетчики нам поставила и обслуживает специализированная организация по договору с нашим ТСЖ. Затраты ничтожны, но это нам дает детальную расшифровку потребления ресурсов домом не только помесячно, по дням, но и при желании — почасовая распечатка.

Согласно этим данным мы можем оспаривать переплату при сбоях поставки тепла в дом. Но здесь самое главное — кто обеспечивает контроль за этой информацией. У нас это делает независимая организация по договору с ТСЖ, и поэтому она отражает интересы жильцов дома. Но в этом году ресурсоснабжающая организация предложила замкнуть эти «умные счетчики» на себя. Но мы отказались, так как это по сути «пустить козла в огород» — сами поставляют и сами ведут учет…

Естественно, жители и ТСЖ отстранены от контроля. Ресурсовики в этом случае имеют монопольное право на расчеты. Это не верно. Поэтому главное не «умные счетчики», а главное — для кого они «умные». Если для жителей и ТСЖ, то это хорошо, а если для поставщиков ресурсов, то есть соблазн у ресурсовиков «ошибиться в свою пользу».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение обязать граждан, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, установить «умные счётчики» поступило в конце 2018 года. Однако позднее в Минэнерго сделали расчёты, из которых следует, что один интеллектуальный прибор будет стоить 11−15 тыс. рублей, в то время как обычный счётчик обходится в две — пять тысяч рублей. Расходы на установку будут включены в счета для потребителей.