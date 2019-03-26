Москва, 26 марта, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Самый высокий уровень занятости населения на начало 2019 года наблюдался на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. В этих регионах трудоустроены 77,2% и 75,6% населения в возрасте от 15 до 72 лет соответственно, свидетельствуют данные Росстата.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

В пятерке лидеров оказались Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).

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Регионы с наименьшей занятостью — Тува (49,4%), Карачаево-Черкессия (50%), Ингушетия (54%), Дагестан (54,7%) и Курганская область (55%). В целом по стране в период с ноября 2018 года по январь 2019 года занятость составила 65,2%.

Уровень занятости населения рассчитывается как отношение численности работающего населения к общему количеству жителей страны или региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские граждане назвали основные критерии «работы мечты». Это стабильность, высокий уровень заработной платы и хороший коллектив.

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