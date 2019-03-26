Чебоксары, 26 марта, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии пассажирский поезд врезался в иномарку, которая предположительно застряла на железнодорожных путях. В результате происшествия никто не пострадал, движение на путях восстановлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

21.мвд.рф Авария на железной дороге

Авария произошла 25 марта около 22:20 часов на регулируемом железнодорожном переезде возле деревни Кармамеи Канашского района. По данным полиции, пассажирский поезд сообщением Москва-Казань снёс легковой «Мерседес», пострадавших нет.

«По словам 20-летнего водителя иномарки, жителя деревни, он заехал на переезд еще до включения запрещающего сигнала семафора, и застрял. Молодой человек вместе с другими автолюбителями пытался убрать транспортное средство с путей, но сделать это до приближения поезда не удалось», — отмечают в МВД по Чувашии.

После вынужденной остановки, в 22:43, пассажирский поезд продолжил движение. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что 5 марта ЧП на железной дороге произошло в Нижегородской области. По предварительным данным, «из-за схода одной колесной пары грузового вагона применено экстренное торможение поезда». В результате поезд на 3 км протащил неисправную тележку по железнодорожным путям. В составе поезда было 87 грузовых вагонов. Жертв нет, сумма ущерба устанавливается.

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