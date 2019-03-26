Кемерово, 26 марта, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Документы по делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» будут переданы в суд уже в ближайшее время — месяц-два. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Он отметил, что власти с самого начала активно помогали следствию

«Всё, что от нас требовалось, мы предоставляли, всю информацию. Брали на ответственное хранение необходимое имущество, которое могло быть предметом доказательств», — добавил глава Кузбасса.

Сергей Цивилев уверен, что все причастные к трагедии в «Зимней вишне» должны быть наказаны, однако «виновных и степень их вины должен определять суд».

Глава региона также добавил, что на месте сгоревшего торгового центра будет открыт сквер. Это произойдёт в конце августа 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

В настоящее время расследование по ряду эпизодов уголовных дел, возбуждённых после пожара в ТРЦ Кемерова, завершается. В рамках трёх дел к уголовной ответственности привлечены 15 человек. В зависимости от роли каждого их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, получении, даче взятки, а также посредничестве во взяточничестве; халатности, растрате, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Доказательства, свидетельствующие о причастности фигурантов к инкриминируемым им деяниям, собраны в более чем 800 томах уголовных дел.

Добавим, на днях в Польше был задержан бывший генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, которого обвиняют в даче взятки. Теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции.