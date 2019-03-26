Москва, 26 марта, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Американскому политологу и журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед «русскими и американцами». Об этом на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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По её словам, видео с рассуждениями Закарии об «очевидных фактах» сговора президента США Дональда Трампа с Кремлём — это наглядный пример того, «как работает американская пропаганда и производится крупный фейк-контент». Дипломат уверена, что Закарии и «ему подобным» после публикации выводов спецпрокура Роберта Мюллера необходимо извиниться «за всё, что они наговорили за эти годы».

«И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими — за бесконечное обливание грязью, перед американцами — за тупую одноколейную пропаганду», — написала дипломат.

И уже только после этого возвращаться в эфир со своими «выводами и прогнозами», добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта министерство юстиции США опубликовало доклад с основными выводами спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

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Как следует из заключения, никаких доказательств сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году найдено не было. Также, согласно сделанным выводам, глава Белого дома «не был причастен к преступлению, связанному с вмешательством в выборы со стороны России». При этом Мюллер не предъявил доказательств вмешательства российского «Агентства интернет-исследований» и «русских хакеров» в выборы США.