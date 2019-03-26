Село Хомутово, Иркутская область, 26 марта, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура инициировала проверку обстоятельств, из-за которых на реке Куда в Иркутском районе Иркутской области произошёл массовый мор рыбы, сообщается на сайте этого надзорного ведомства.

Цитата из видео, опубликованного очевидцем в Instagram Массовый мор рыбы на реке Куда в Иркутском районе

Известно, что шокирующее видео снял житель деревни Хомутово, оно доступно сейчас в Instagram.

«Рыба дохнет, прямо миллионами. Такая ситуация идёт по всей речке. Таять начало, и рыба, видимо, повсплывала», — поясняет автор видео.

В связи с данным фактом Байкальская природоохранная прокуратура указала Службе по охране озера Байкал и Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Росрыболовства на необходимость в кратчайшие сроки провести рейдовое мероприятие, установить причины произошедшего.