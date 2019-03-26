Москва, 26 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 25 марта завершились небольшим ростом. Покупатели защитили уровень 66,20 руб. на фоне общего ослабления доллара и временного повышения склонности к риску, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Активность покупателей остается низкой, поскольку они опасаются рецессии в США и снижения спроса на нефть. Тема с рецессией появилась из-за инвертирования кривой доходности между 10-летними и 2-летними американскими облигациями. Когда доходность опускается ниже нуля происходит её инвертирование.

Эксперты заметили, что она опускалась ниже нуля за несколько месяцев перед всеми последними кризисами в США. Сейчас разница между 10-летними и 2-летними облигациями составляет 0,14 пунктов. Доходность находится в положительной зоне.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. В первой половине дня я ожидаю умеренное снижение цены до $67. На американской сессии вероятен рост до $68,10. Ключевая поддержка находится на уровне $66,30.

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