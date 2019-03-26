Владивосток, 26 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. Достаточно недорогие авиабилеты до Москвы и Сочи на отпускной период из крупнейших аэропортов Дальнего Востока пока ещё есть в наличии. Из Владивостока летом в столицу РФ ещё можно улететь за 22 тыс. рублей, из Хабаровска — за 15 тыс.

(сс) gustavmelin0 Cамолет

В преддверии «горячего сезона» корреспондент ИА REGNUM изучил предлагаемые жителям Дальнего Востока авиационные маршруты и стоимость перелётов предстоящего лета. За отправную точку взяты города Владивосток, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский, «лететь» предстоит в Москву и Сочи отечественными авиакомпаниями и во Вьетнам, Гонконг, Санью, Таиланд, Токио и Гуам как отечественными, так и иностранными перевозчиками. Рассмотрены варианты перелётов, приходящиеся на период времени с 15 июня по 15 августа.

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Итак, улететь из Владивостока в Москву (в среднем по каждому принимающему аэропорту) можно, заплатив от 22 до 141 тыс. рублей, в зависимости от класса и дня недели — в начале и середине недели выходит дешевле, чем в выходные. В Сочи из Владивостока можно будет добраться, заплатив в среднем от 21 до 24 тыс. рублей.

Из Петропавловска-Камчатского билет до Москвы будет стоить от 27 до 32 тыс. рублей, полёт до Сочи обойдётся путешественнику от 34 до 40 тыс. рублей.

Международный аэропорт Хабаровска принимает авиакомпании, которые готовы доставить пассажира в Москву за 15 тыс. рублей, до Сочи — за 24 тыс. Кстати, так как аэропорт Петропавловска-Камчатского не имеет многих прямых рейсов, то до ближайшего хаба, имеющего много направлений, а именно Хабаровска, с Камчатки можно долететь за 14 тыс.

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«Структура «отпускных» перелётов изменилась после того, как государство запретило военнослужащим и работникам спецслужб покидать страну, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор представительства туроператора, предоставляющего туристические услуги. — Эта категория отдыхающих, имеющая достаточные доходы, полетела в Крым, в Сочи, в Краснодарский край, соответственно, перестав летать на иностранные направления. Туристический рынок сейчас ратует за каждого клиента, к сожалению, ситуация после начала кризиса в 2014 году оставляет желать лучшего».

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Если говорить о международных рейсах, то здесь, конечно, «правят бал» иностранные перевозчики, которые работают как с Владивостоком, так и с Хабаровском. Билеты из Владивостока будут стоить: до Пхукета — 27 тыс. рублей, до Шанхая — 10 тыс., до Сеула — 11 тыс., до Токио — 13 тыс., до Гонконга — 16 тыс., до Вьетнама — 24 тыс., до Гуама можно будет добраться за 34 тыс. рублей, а вот до курортного острова Санья — за 41 тыс. рублей.

Из Хабаровска добраться до основных азиатских аэропортов можно: за 18 тыс. рублей до Гонконга, за 10 тыс. до Токио, за 25 тыс. до острова Санья (а ведь лететь дальше, чем из Владивостока), за 40 тыс. до Пхукета, до Паттайи за 31 тыс., за 28 тыс. рублей до Манилы, за 47 тыс. можно добраться до Сиднея и Новой Зеландии.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский премьер Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Приморье пообещал Дальнему Востоку существенное расширение программы льготных авиаперевозок. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами жители ДФО смогут круглый год. С предложением увеличить период действия программы льготных авиаперевозок до круглогодичного к правительству РФ обратилась администрация Приморского края. Предложение поддержали Минтранс РФ и Минвостокразвития.