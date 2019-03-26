В Киеве заявили о шантаже Кремля, в РФ не комментируют выпады: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Кремле оставили без комментариев заявления экс-сотрудника СБУ;
- На Украине обсуждают возможный визит нового президента в Донецк и Луганск;
- Президенту Молдавии предложили назвать убийц убийцами;
- Мигранта, взбудоражившего Якутию, должны были давно выдворить из России;
- Голосовать на выборах через интернет готовы почти 50% граждан России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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