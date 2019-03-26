Шанхай, Китай, 26 марта, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Власти Шанхая увеличат установленную законом минимальную заработную плату на 60 юаней начиная с 1 апреля 2019 года, что сделает ее одно из самых высоких в стране, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

(сс) pedroserapio Шанхай

Минимальная зарплата в Шанхае будет увеличена с 2420 юаней ($360) до 2480 юаней. Минимальная почасовая оплата будет также увеличена с 21 до 22 юаней, сообщи в городском департаменте человеческих ресурсов и социальной защиты. Минимальная заработная не касается сверхурочных и прочих надбавок.

Отметим, что в 2019 году другие крупные города и регионы Китая, включая город центрального подчинения Чунцин, и провинцию Шэньси, также повысили минимальную заработную плату. Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2017 года МРОТ в Шанхае составил 2300 юаней. Таким образом за два года он вырос всего на 180 юаней.

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