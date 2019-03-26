Якутия, 26 марта, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Жителей села Кюкяй Сунтарского района Якутии охотники угостили мясом медведя, у которого потом был обнаружен трихинеллёз. Заразились ли паразитами люди, употребившие это мясо в пищу, пока неизвестно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Antranias Чучело медведя

Могли заразиться паразитами 54 человека, угостившиеся медвежатиной. Ситуация находится под контролем муниципального управления Роспотребнадзора республики. Мясом медведя жителей села угостили охотники, многие употребили его в пищу до того, как стали известны результаты анализа.

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«Жители сунтарского села употребили в пищу мясо медведя, который был заражён трихинеллёзом. Все употребившие мясо, это 54 человека, были профилактически осмотрены врачами Сунтарской ЦРБ, взяты все необходимые анализы. Лиц с клиническими проявлениями не выявлено. На данный момент ведутся лабораторные исследования», — сообщили ИА SakhaDay в министерстве здравоохранения Якутии.

Напомним, трихинеллёз — это болезнь, вызываемая паразитическими червями, которая проявляется повышением температуры тела, отёками лица, кожными сыпями, мышечными болями, при тяжелом течении поражаются внутренние органы и центральная нервная система.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Томской области после массового заражения трихинеллёзом людей, которые употребляли в пищу медвежатину, было возбуждено уголовное дело. Тогда следствие установило, что охотник из посёлка Катайга продавал в вялено-копченом виде мясо медведя, заражённое личинками трихинелл. Тогда с отравлением в больницу поступили 12 человек, в том числе двое детей.