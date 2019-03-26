В Якутии больной медведь мог заразить десятки людей паразитами
Якутия, 26 марта, 2019, 06:08 — ИА Регнум. Жителей села Кюкяй Сунтарского района Якутии охотники угостили мясом медведя, у которого потом был обнаружен трихинеллёз. Заразились ли паразитами люди, употребившие это мясо в пищу, пока неизвестно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Могли заразиться паразитами 54 человека, угостившиеся медвежатиной. Ситуация находится под контролем муниципального управления Роспотребнадзора республики. Мясом медведя жителей села угостили охотники, многие употребили его в пищу до того, как стали известны результаты анализа.
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«Жители сунтарского села употребили в пищу мясо медведя, который был заражён трихинеллёзом. Все употребившие мясо, это 54 человека, были профилактически осмотрены врачами Сунтарской ЦРБ, взяты все необходимые анализы. Лиц с клиническими проявлениями не выявлено. На данный момент ведутся лабораторные исследования», — сообщили ИА SakhaDay в министерстве здравоохранения Якутии.
Напомним, трихинеллёз — это болезнь, вызываемая паразитическими червями, которая проявляется повышением температуры тела, отёками лица, кожными сыпями, мышечными болями, при тяжелом течении поражаются внутренние органы и центральная нервная система.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Томской области после массового заражения трихинеллёзом людей, которые употребляли в пищу медвежатину, было возбуждено уголовное дело. Тогда следствие установило, что охотник из посёлка Катайга продавал в вялено-копченом виде мясо медведя, заражённое личинками трихинелл. Тогда с отравлением в больницу поступили 12 человек, в том числе двое детей.