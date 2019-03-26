Казань, 26 марта, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы 10 апреля 2019 года начнёт рассматривать обоснованность претензий подведомственной Минспорта РФ автономной организации «Арена-2018» к ООО «ПСО «Казань», принадлежащей депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Спор идёт о свыше 9,9 млрд рублей, истец выступал заказчиком, а ответчик исполнителем по комплексу работ для временных сооружений для подготовки и проведения Кубка Конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве, Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ПСО «Казань» является крупнейшим подрядчиком Поволжья, работавшим на стройках Универсиады-2013, чемпионата мира по футболу в 2018 году. Именно с компанией депутата Зиганшина Роскосмос сначала заключил контракт на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье стоимостью 38,7 млрд рублей, а после появления проблем у подрядчика расторг его. Банкротства ПСО осенью 2018 года добивалась налоговая служба, предъявившая претензии почти на 2 млрд рублей. С УФНС по РТ подрядчик смог заключить мировое соглашение о выплате долга в течение 12 месяцев, но спустя некоторое время аналогичный иск с требованием банкротства подал лишившийся лицензии весной 2017 года «Татфондбанк». По иску ТФБ решения суда пока не вынесено — до 26 марта 2019 года заявление оставлено без движения из-за недочётов.

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У Минспорта РФ и подведомственных ему организации уже не первый раз возникли претензии к подрядчику из Татарии. Весной 2018 года министерство потребовало взыскания неустойки с генерального подрядчика — ПСО «Казань» за срыв сроков по работам на стадионе к ЧМ-2018 в Самаре. Первоначально сумма требований составляла чуть более 609 млн рублей, позднее её снизили до 572 млн рублей, но суд в 500 раз уменьшил её, присудив лишь выплату 1,03 млн рублей. Обжаловать вердикт первой инстанции истцу не удалось.

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Теперь Арбитражному суду Москвы предстоит рассмотреть обоснованность претензий АНО «Арена-2018», чьи соучредителем с 18 марта 2019 года официально является Минспорта РФ. Иск на сумму 9 908 302 238 рублей 13 копеек был заявлен в конце января 2019 года, но до 15 марта его оставили без движения из-за недочётов. В марте они были устранены и дело принято к производству, предварительные слушания по делу назначены на 10 апреля 2019 года.

Подробности претензий именно по этому делу неизвестны, но в январе 2019 года АНО уже выиграло иск к ПСО на сумму чуть более 4,649 млн рублей, из которых 2 млн рублей были штрафом за нарушение сроков предоставления исполнительной документации. Из материалов предыдущего дела известно, что стороны связывают как минимум 12 договоров.

«Между АНО «Арена-2018» (заказчик) и ООО «ПСО «Казань» (исполнитель) были заключены договоры на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, в том числе временной инфраструктуры безопасности для подготовки и проведения Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве, Сочи, Казани от 27.12.2016 №2-МОС-С-ВПБ, №5-СОЧ-ВИ, №3-СОЧ-ВПБ, №1-КАЗ-ВПБ, №4-КАЗ-ВИ (договоры КК2017), а также договоры на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования, в том числе временной инфраструктуры безопасности для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде, Екатеринбурге от 06.09.2017 №ВИ/КАЛ/17/09/06−1, ВИ/НН/17/09/06−2, ВИ/РОС/17/09/06−3, ВИ/САМ/17/08/06−4, ВИ/САР/17/09/06−5, ВИ/ВОЛ/17/08/06−6, ВИ/ЕКТ/17/09/06−7 (договоры ЧМ 2018).

Источниками финансирования по договорам являются средства федерального бюджета, полученные в качестве субсидий по соглашениям с Министерством спорта Российской Федерации, и средства региональных бюджетов, полученные АНО «Арена-2018» в качестве субсидий по соглашениям с органами исполнительной власти субъектов РФ», — отмечалось в материалах дела.

Возможно, что в этот раз спор касается тех же правоотношений.