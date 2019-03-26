Иркутск, 26 марта, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Недостоверные сведения о доходах за 2017 год могут стоить мандата депутату-единороссу Иркутской городской Думы Ивану Гущину. Как следует из официальной информации иркутского регионального правительства, заявление о досрочном прекращении полномочий этого народного избранника направил законодателям губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Kremlin.ru Сергей Левченко

«Было установлено, что Иван Гущин представил недостоверные сведения о своих банковских счетах и счетах супруги, о ее доходе, а также не отразил информацию, что является учредителем нескольких фондов», — отметили в правительстве Иркутской области.

Там же пояснили, что теперь в соответствии с законодательством Дума Иркутска в течение одного месяца с момента поступления заявления должна принять решение о лишении Гущина мандата.

По мнению начальника по коррупционным и иным нарушениям управления Светланы Юзвак, ошибаются те, кто считает, что смысл данной акции — найти и наказать. Она полагает, что основной принцип заключается прежде всего в профилактике правонарушений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам антикоррупционных проверок выяснилось, что не все главы и депутаты в Иркутской области оказались честны при заполнении требуемых сведений о доходах: одни занижали свои доходы, другие — размеры земельных участков, третьи «забывали» о финансовых успехах своих вторых половин. О том, что губернатор Приангарья Сергей Левченко на основании федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» потребовал отставки таких прибедняющихся, стало известно в начале 2019 года.