Якутск, 26 марта, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии, подозреваемый в похищении и изнасиловании якутянки, должен был быть выдворен из России задолго до совершения этого преступления. К такому выводу пришла мэр Якутска Сардана Авксентьева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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Выяснилось, что изнасиловавший жительницу Якутии мигрант ранее уже 13 раз привлекался к ответственности за нарушения КоАП РФ. При этом согласно законодательству вопрос о выдворении из России граждан других стран должен ставиться уже после совершения двух административных правонарушений. Узнав об этом, Сардана Авксентьева поинтересовалась качеством межведомственного взаимодействия между структурами федерального подчинения.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как гражданин Киргизии похитил и изнасиловал жительницу Якутска, в столице республики прошло два митинга, посвящённых беспределу со стороны мигрантов. Одна из этих акций протеста собрала порядка 6 тыс. человек, люди активно выражали своё возмущение тем, как гастарбайтеры ведут себя на территории республики.

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На митинге мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о том, что в отношении организованных мигрантами предприятий будут проведены внеплановые поверки, которые коснутся служб такси, организаций общепита и торговли продуктами, овощами, фруктами. Проверяться будет, соблюдают ли мигранты налоговое законодательство и является ли реализуемая ими продукция безопасной. Кроме того, в администрации Якутска намерены выяснить, соблюдают ли мигранты правила регистрации проживающих — пройдёт рейд с целью поиска «резиновых» квартир.