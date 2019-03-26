Киев, 26 марта, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Украинцы не должны соглашаться вставать на колени и вымаливать прощения у Москвы, заявил президент Украины Пётр Порошенко, передает телеканал «Прямой».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

"Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощения у [президента РФ Владимира] Путина, — заявил Порошенко. — Москва слезам не верит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в штабе Порошенко заявили, что если его не изберут президентом, то он нацелится на Верховную раду, где у него будет своя партия.

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