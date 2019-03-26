Токио, 26 марта, 2019, 05:32 — ИА Регнум. Японское правительство осуждает действия Южной Кореи в районе островов Такэсима (Токто), которые являются предметом территориального спора между странами, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции.

머찐만두 Остров Такэсима

По его словам, Токио не приемлет действий Сеула, направленных на исследование морского дна в районе спорных островов. Поводом для заявления Суга послужило видео, опубликованное южнокорейским правительством. На кадрах, снятых с беспилотника в районе островов Такэсима, говорилось о начале исследований в районе спорных островов.

Власти Южной Кореи заявили, что намерены провести исследования морского дна и погодных условий в районе спорных островов. Вести исследование южнокорейские ученые намерены в течение нескольких месяцев.