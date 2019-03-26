Москва, 26 марта, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Запад во главе с США учинил «оргию бесправия» по отношению к невинному народу Югославии, жестоко расправившись с ним, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Хуго Симберг. Хоровод. 1898

"Это все мерзость: всё, как они судили сербов, вся эта предвзятость заведомая, этот внутренний садизм, глумление. Это была какая-то оргия бесправия… по отношению к абсолютно невинному народу, народу Европы!» — заявил Кургинян.

Комментируя реплику ведущего, почему США создали так называемый «список Магнитского» после смерти этого юриста, работавшего на преступника Билла Браудера, неоднократно ограбившего Россию, в российской тюрьме, но никто не создал условного «списка Милошевича» по имени бывшего президента Югославии, погибшего в тюрьме в Гааге, Кургинян отметил, что здесь работают двойные стандарты.

«Потому что свои могут всё, а чужие виноваты во всем. Потому что раз и навсегда это показали, и это надо помнить вечно, потому что это урок всем остальным странам: вот что с вами происходит в подобного рода ситуациях», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что 24 марта 1999 года начались бомбардировки мирных городов Югославии авиацией НАТО во главе с Соединенными Штатами. Бомбежки осуществлялись в том числе и радиоактивными снарядами с обедненным ураном. В то же самое время, как отмечал ранее Кургиян, тогдашний президент США Билл Клинтон был напрямую связан с албанскими бандитами, наркоторговцами и торговцами людьми. А сами бомбежки, помимо всего прочего, были местью нацистов Югославии за ее борьбу с ними во время Второй мировой войны.