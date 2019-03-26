Москва, 26 марта, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Бомбежки, разрушение и расчленение Югославии — это была месть нацистов за героическое сопротивление этой страны нацизму во время Второй мировой войны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Белград. Результат бомбардировок . Югославия. 1999

"Меня больше беспокоит, что этот ужас забывается. Это неслыханное что-то, подул чёрный ветер из какой-то бездны, и это как бы забыто, затерто чуть-чуть в сознании. А ведь это все продолжается, они поддерживают по-прежнему планы великой Албании», — заявил политолог, отметив, что США просто обнимались с международным бандитом и преступником по кличке Змей Хашимом Тачи, который затем стал президентом Косово.

По словам эксперта, Соединённые Штаты и шире — Запад после окончания Второй мировой войны, заигрывая с нацистским зверем, который не был уничтожен, но был нужен для войны с Советским Союзом, сами впитали его внутрь себя.

«Они просто в этот момент расписались, что, по-видимому, после 1945 года они впитали в себя какой-то нацистский ген. И, конечно, я считаю, что, помимо всего прочего, это месть Югославии за ее героическое участие в борьбе с нацизмом. Это буквально месть за это, и когда уже и немцы начали втягиваться в эту историю… стало понятно, что тут есть какой-то зловещий совершенно контекст», — отметил эксперт.

Как ранее заявлял политолог, бывший президент США Билл Клинтон, ответственный за уничтожение Югославии, был напрямую связан с албанскими преступниками. После же Югославии США начали активно поддерживать, спонсировать и выращивать бандитов в других странах, будь то Ирак, Сирия, Ливия, Украина.