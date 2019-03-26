Москва, 26 марта, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Установка счётчиков учёта газа с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании может оказаться нецелесообразной, пишет 26 марта газета «Известия».

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Соответствующее письмо направлено в правительство Минэнерго РФ. Отмечается, что создание интеллектуальной системы учёта газа будет стоить 385 млрд рублей.

Один интеллектуальный прибор будет стоить 11−15 тыс. рублей, в то время как обычный счётчик обходится в две — пять тысяч рублей. Расходы на установку будут включены в счета для потребителей, и в итоге внедрение этой системы повысит плату для людей на пять — десять процентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре стало известно, что граждан, дома которых оснащены системой центрального газоснабжения, могут обязать установить «умные счётчики».