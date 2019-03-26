Москва, 26 марта, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Бывший президент США Билл Клинтон, инициировавший бомбежки Югославии, впитал в себя не только нацизм, но и напрямую был связан с албанскими бандитами, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

(сс) Gage Skidmore Билл Клинтон

Кургинян напомнил о плане «Подкова» — фальшивке, которая положила начало уничтожению Югославии. Создавать фальшивку начали полупрофессиональные болгарские спецслужбы, передавшие ее Германии, где её начал «раскручивать» 12-й вице-канцлер Германии Йошка Фишер. А затем ко всему этому подключились США.

«У меня возникает большой вопрос, в какой мере делавший это человек по фамилии Клинтон был связан с албанской наркомафией. Прямо, напрямую связан! И какие там были мотивы, кроме мотивов этого нацистского государства, что еще оно там несло внутри себя? Почему с этого момент вдруг началось резкое спонсирование преступных организаций?» — отметил Кургинян.

Он также напомнил, что генеральный прокурор Швейцарии Карла дель Понте представила факты того, что сербские военные выкрадывались и «разбирались» поддерживаемыми США албанскими бандитами на органы.

Отметим, что так называемая операция «Подкова», о которой говорит политолог, представляет собой выдуманный план по этнической чистке косовских албанцев полицией Сербии и армией Югославии, который был сфальсифицирован спецслужбами Болгарии. Подобно пробирке с «отравляющим веществом», которой тряс в ООН Колин Пауэлл, давшей позднее пуск уничтожению Ирака, план «Подкова» стал прологом для уничтожения Югославии.