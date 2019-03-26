Газета The Sun призвала Мэй уйти в отставку
Лондон, 26 марта, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Сообщение с призывом к британскому премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку появилось на первой полосе газеты The Sun за 24 марта.
Эксперты издания сообщают, что только отставка Мэй поможет членам Палаты общин Парламента Великобритании принять ее проект соглашения о выходе страны из ЕС, достигнутый на переговорах с руководством Евросоюза. Газета подчеркивает, что только уход Мэй и выборы нового главы британского правительства подтолкнет депутатов парламента к одобрению соглашения.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта политический обозреватель Роберт Пестон заявил агентству Reuters, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ряду высокопоставленных британских политиков сделку. Согласно сделке, Мэй готова уйти в отставку в обмен на одобрение ее соглашения по Brexit.