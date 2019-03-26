Лондон, 26 марта, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Сообщение с призывом к британскому премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку появилось на первой полосе газеты The Sun за 24 марта.

(сс) Tiocfaidh ár lá 1916 Тереза Мэй

Эксперты издания сообщают, что только отставка Мэй поможет членам Палаты общин Парламента Великобритании принять ее проект соглашения о выходе страны из ЕС, достигнутый на переговорах с руководством Евросоюза. Газета подчеркивает, что только уход Мэй и выборы нового главы британского правительства подтолкнет депутатов парламента к одобрению соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта политический обозреватель Роберт Пестон заявил агентству Reuters, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила ряду высокопоставленных британских политиков сделку. Согласно сделке, Мэй готова уйти в отставку в обмен на одобрение ее соглашения по Brexit.