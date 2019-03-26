Якутск, 26 марта, 2019, 04:53 — ИА Регнум. С авиакомпании «Якутия» сняты ограничения, наложенные на неё Росавиацией в ноябре 2018 года. Перевозчику разрешено выполнять рейсы в города Китая Сеул и Харбин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Anna Zvereva Самолет авиакомпании «Якутия»

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О частичном снятии ограничений сообщил в соцсети премьер-министр республики Владимир Солодов. Новость о возобновлении полётов «Якутии» за границу он назвал долгожданной.

«Нам удалось этого добиться, — подчеркнул председатель правительства Якутии. — В первую очередь будут восстановлены международные полёты в Сеул и Харбин. Также мы проработаем наиболее популярные среди якутян маршруты для летнего отдыха. Это очень важно также для восстановления стабильного функционирования авиакомпании, поскольку международные маршруты являются важным источником операционной прибыли. Намерены впредь продолжать планомерную работу по выведению компании на устойчивое функционирование».

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Как сообщало ИА REGNUM, право выполнять международные рейсы АК «Якутия» потеряла 5 ноября 2018 года после инцидента с выездом самолёта авиакомпании за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Якутска. Во время проверки обстоятельств этого инцидента выяснилось, что перевозчик нарушает максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не соблюдает установленные сроки техобслуживания воздушных судов и замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, а также фальсифицирует производственно-техническую документацию.