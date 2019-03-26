Москва, 26 марта, 2019, 04:38 — ИА Регнум. Негативные высказывания в СМИ — не главное, важно мнение зрителей, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в интервью RT.

Kremlin.ru Владимир Соловьев

Комментируя попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон, который начал публиковать RT, ведущий отметил, что не стоит реагировать «на тявканье».

«Аудитория смотрит, по улицам я хожу спокойно, люди подходят, благодарят и фотографируются. А когда кто-то где-то тявкает, я даже не понимаю, о чём идёт речь», — заявил Соловьёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, RT начал публиковать «Рейтинг травли» медиаперсон, первое место в котором досталось журналистке Ольге Скабеевой. Владимир Соловьёв оказался на пятом месте.