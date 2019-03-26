Москва, 26 марта, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Неслыханным преступлением, «которое ставит тех, кто его совершил в один ряд с нацизмом» назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян бомбежки Югославии силами НАТО во главе с США в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Советский плакат. По гитлеровскому пути …одна дорога, один конец… (фрагмент)

"Ничего более чудовищного, чем этот момент в истории после 45-го года не было. Должен признаться, что даже до этого у меня были надежды на то что Клинтон что-нибудь интересное может там сделать, а когда он это сделал, я сказал «Будь он проклят на веке, будь он просто проклят за то, что он сделал»», — заявил политолог, отметив, что бомбардировки были осуществлены в обход международного права, принеся горе на югославскую землю.

Кургинян также отметил, что поскольку бомбежки осуществлялись кассетными бомбами и зарядами с обедненным ураном, множество жителей бывшей Югославии умерли и продолжают умирать от онкологических заболеваний.

«Каждый онкологический больной, который сейчас умирает, пусть на тот свете спросит человека, который это сделал: «это ты сделал всё, это ты сделал с моими детьми?»», — продолжил эксперт, отметив, что ведь США постоянно выпячивают свою христианскую религиозность.

Напомним, что 24 марта 1999 года войска НАТО начали уничтожение мирной Югославии бомбежками с воздуха в рамках операции «Союзная сила. «Втаптывание в средневековье» страны длилось 78 и заложило основы расчленения Югославии на части. При этом, применялось неконвенционное оружие вроде снарядов с крайне радиоактивным обедненным ураном.