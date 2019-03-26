Вашингтон, 26 марта, 2019, 04:24 — ИА Регнум. Пентагон подтвердил, что американские военные успешно испытали две противоракеты над Тихим океаном, сообщает пресс-служба американского ведомства.

David B. Gleason Пентагон

Испытания проведены американским Агентством по противоракетной обороне. В ходе испытаний перехвачена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).

В Пентагоне отметили, что это был первый залповый пуск двух противоракет наземного базирования с целью остановить представляющую угрозу МБР. Одна из ракет ударила в головную часть ракеты, вторая поразила другой объект, поскольку от головной части остались обломки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испытания двух противоракет были проведены американцами 25 марта. Целью стала проверка американской системы ПРО для отражения ракетных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.