Вашингтон, 26 марта, 2019, 04:25 — ИА Регнум. Лейбористская партия Великобритании поощряет антисемитизм и является «позором нации», заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Майк Помпео

Свое заявление Помпео сделал на собрании произральской группы в Вашингтоне. Он отметил рост антисемитских настроений в Европе, в частности — во Франции и Германии, а также рост преступлений против евреев в США, осуществленных на почве национальной ненависти. Он также отметил, что оппозиционная британская партия лейбористов также поощряет рост антисемитизма у себя в стране.

Помпео также назван антисионизм формой антисемитизма и пообещал, что администрация президента США Дональда Трампа будет нещадно бороться с этими явлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года полиция Великобритании начала расследование против Лейбористской партии по подозрениям в антисемитизме. В частности, внутри самой партии неоднократно происходили дебаты по вопросу антисемитизма, а сам лидер лейбористов Джереми Корбин подвергался критике со стороны еврейской общины Соединенного Королевства.