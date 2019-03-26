Лондон, 26 марта, 2019, 03:55 — ИА Регнум. МИД Великобритании разрабатывает новый проект по информационной войне против России, на который планирует потратить около десяти миллионов фунтов стерлингов, сообщает хакерская группировка Anonymous.

geralt Хакеры. Двоичный код

В сообщении говорится, что проект получил название EXPOSE Network. Согласно проекту, сначала секретные агенты Великобритании якобы будут ездить по всему миру и находить потенциально полезные кадры для работы. С их помощью будет создана сеть неправительственных организаций, которая будет заниматься «обличением дезинформации». По данным хакеров, британский МИД планирует выделить около 10 млн фунтов стерлингов в период с августа 2018 года по март 2021.

Anonymous утверждают, что еще в августе 2018 года глава отдела по работе с дезинформацией в британском МИД провел беседу с двумя консорциумами, желавшими принять участие в проекте EXPOSE Network. При этом в один из этих консорциумов входит и группировка Bellingcat, известная по «вбросам» по инциденту в Солсбери.