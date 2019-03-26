Лондон, 26 марта, 2019, 03:53 — ИА Регнум. В британском парке дикой природы Парадайз в Хартфордшире на видео засняли пару снежных барсов, которые обнимались в своем вольере, сообщает газета The Daily Mail.

(сс) Vahe Martirosyan Снежные барсы

Сотрудники парка сообщили, что барсов Панью и Джесси поселили вместе с надеждой, что они познакомятся и заведут потомство в парке. На видео попали кадры, как животные обнимаются и спят рядом в своем вольере.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта пользователи соцсетей активно обсуждали видео схватки морского льва и акулы. В объектив камеры попали кадры, где морской лев хватает акулу и швыряет ее в воду.