Пекин, 26 марта, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Полиция китайской Внутренней Монголии на севере страны задержала преступника, открывшего огонь по гражданам и убившего пятерых человек, сообщает управление безопасности уезда Кайлу.

(сс) Johnathan Nightingale Полиция Китая

Сообщается, что мужчина 25 марта в районе 15:30 по местному времени (10:30 по московскому) открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате стрельбы погибли пять человек. Правоохранители оперативно задержали преступника. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, какие мотивы были у стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года вооруженный мужчина напал на учащихся и преподавателей транспортно-технического колледжа в китайской провинции Юньнань. В результате стрельбы были ранены 11 человек, позднее один из пострадавших скончался.