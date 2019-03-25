Иерусалим, 26 марта, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот (Израиль), сообщили в израильской Армии обороны.

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Также сирены сработали в региональных советах Шаар ха-Негев и Хоф-Ашкелон. Они являются предупреждением о возможных новых обстрелах из Газы.

Напомним, в предыдущий раз сирены сработали утром 25 марта. После этого израильские военные объявили, что сирены отреагировали на пуск ракеты из Газы, в результате которого пострадали шесть человек.