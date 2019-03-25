Москва, 26 марта, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Награда заслуженного артиста России вручена российскому певцу Диме Билану, сообщает он в Instagram.

Mkrf.ru Вручение награды Диме Билану

«Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — написал Билан.

https://www.instagram.com/p/BvbqFHjFPAU/

Отметим, что певец поднялся на сцену на костылях. В конце февраля он сломал ногу в двух местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о присвоении Диме Билану звания «Заслуженный артист России» президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2018 года.