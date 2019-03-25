Тольятти, Самарская область, 26 марта, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Автомобиль Lada 4×4 будет модернизирован, сообщает сайт Lada.Online.

Lada.ru Lada 4×4

Обновление текущего поколения Lada 4×4 предполагают автоматическое включение дворников при включении омывателя, выключение фар при выключении зажигания, «тихую» печку, более эргономичный рычаг КПП.

Также производитель планирует добавить фильтр поступающего в салон воздуха, исключить произвольное вращение рукояток рычагов КПП, РК, блокировки, сделать питание плафона освещения багажника постоянным, независимо от габаритов и ближнего света фар.

Планируются и другие улучшения, связанные с дизайном и эргономикой.