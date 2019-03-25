Гавана, 26 марта, 2019, 02:20 — ИА Регнум. Британский принц Чарльз поучаствовал в открытии памятника знаменитому английскому писателю и драматургу Уильяму Шекспиру в столице Кубы Гаване, сообщает агентство Reuters.

(сс) Andy Gott Принц Чарльз и Камилла

Сообщается, что принц Уэльский также 25 марта посетил исторический центр города и даже зашел в небольшую парикмахерскую, чем удивил ее владелицу. Она не могла себе представить, что столь высокая особа может посетить ее небольшое предприятие.

Чарльз также посетил мастерскую, в которой сотни молодых людей обучаются искусству реставрации, необходимой для поддержания исторического облика города, а также несколько уличных концертов в городе. А вот сквер, созданный в память о принцессе Диане, первой супруге принца Уэльского, Чарльз не посетил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта британский принц Чарльз с супругой прибыли в столицу Кубы Гавану. Он стал первым представителем британской правящей династии, посетившим остров с официальным визитом после революции 1959 года.