Джакарта, 26 марта, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Одна из крупнейших авиакомпаний Индонезии Lion Air решила отказаться от самолета Boeing 747−400 и закупить Airbus A330−900NEO, сообщает газета Tha Jakarta Post со ссылкой на представителей компании.

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По словам представителя авиаперевозчика, Lion Air эксплуатировала Boeing 747−400 в течение десяти лет и решила перейти на самолеты от Airbus, так как они больше соответствуют требованиям современности. Он добавил, что авиакомпания уже подписала с Airbus контракт на поставку десяти самолетов A330−900NEO. Ожидается, что первый самолет прибудет в Индонезию уже в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта индонезийской столицы Джакарты. В результате авиакатастрофы погибли 189 человек. Позднее, в марте 2019 года, самолет Boeing 737 MAX разбился в Эфиопии. В связи с этим ряд стран мира отказался от эксплуатации самолетов этой модели по соображениям безопасности.