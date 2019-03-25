Багдад, 26 марта, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Признание США за Израилем права считать Голанские высоты своей территорией нарушает международное право, передает Al-Mayadeen.

(сс) David Stanley Багдад

По словам Ахмеда ас-Сахафа, официального представителя иракского МИД, решение Вашингтона по Голанам является нарушением международного права. Багдад со своей стороны признает только законные резолюции Совета Безопасности ООН, «направленные на прекращение оккупации».

Напомним, решение американского президента Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля осудили не только в Сирии, которая считает эту территорию своей, но и в ряде других стран.

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В телефонном разговоре с американским госсекретарем Майком Помпео российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что намерение Вашингтона признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведет к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса и усугубляет положение на всем Ближнем Востоке.