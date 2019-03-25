Вашингтон, 26 марта, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал «благородным» поведение спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего дело о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года, сообщает газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Спецпрокурор

Газета сообщает, что по итогам совместного заявления, сделанного с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, журналисты задали Трампу вопрос — действовал ли Мюллер благородно при проведении расследования. Трамп ответил на этот вопрос утвердительно.

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Стоит отметить, что ранее Трамп неоднократно оскорбительно высказывался о команде спецпрокурора Мюллера и о самом расследовании. В своих высказываниях американский президент называл расследование «охотой на ведьм», а команду спецпрокурора — «позором нации».