Лондон, 26 марта, 2019, 00:54 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании British Airways, вылетавший из столицы Великобритании Лондона в немецкий Дюссельдорф, из-за ошибки приземлился в шотландской столице Эдинбурге, передает телеканал BBC.

(сс) Blake Guidry Что-то пошло не так

По словам одной из пассажирок, все поняли, что пилоты ошиблись, когда после приземления было объявлено «Добро пожаловать в Эдинбург». После этого пилот попросил поднять руки тех пассажиров, которые все же планировали прилететь в Дюссельдорф. В ответ руки подняли все пассажиры авиалайнера. Пилот заявил, что не представляет, как могла произойти такая ошибка.

Позднее выяснилось, что ошибка произошла из-за неверного оформления летных документов, где пунктом прибытия был указан Эдинбург. Авиакомпания уже принесла извинения своим клиентам за произошедшее. Пассажиров все же доставили в Дюссельдорф из Эдинбурга уже после дозаправки самолета.