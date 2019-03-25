Челябинск, 26 марта, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Завершающий этап всероссийского театрального фестиваля «Две маски-2019» начался в Челябинске 25 марта, сообщили в пресс-службе регионального минкультуры.

Mkrf.ru Афиша III Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски — 2019»

За победу борются десять коллективов со всей России, в том числе из Свердловской, Владимирской, Нижегородской областей, Удмуртии, Тувы, Хабаровского края и Дагестана.

Челябинская область представлена тремя самодеятельными труппами: Магнитогорской театральной студией «Свет», Усть-Катавским народным театром и Аргаяшским башкирским народным театром.

Показы проходят в Челябинском театре драмы им. Наума Орлова. Участники конкурса поставили спектакли по произведениям Мольера, Пушкина, Нила Саймона, Гришковца. Победителей будут награждать 27 марта — в Международный день театра.