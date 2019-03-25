Самара, 26 марта, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Спасателям пришлось эвакуировать 12 человек из-за пожара в жилом доме в Самаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Самарской области.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на улице Самарской. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 12 человек, включая двух детей. К 23:03 по местному времени (22:03 по московскому) пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в результате пожара в жилом доме в Курской области погибли два человека. Пожар произошел в частном доме в селе Карыж Глушковского района, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.