Челябинск, 26 марта, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Шестилетний житель Челябинской области Давид Гачечиладзе выполнил нормативы ГТО с золотым знаком отличия, сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Советский плакат

Давид, учащийся ДОУ №365, полгода занимается каратэ киокушинкай, ранее изучал основы брэйк-данса. Мальчик мечтает стать ученым и уже успел хорошо изучить мифы Древней Греции.

Мать Давида работает преподавателем английского языка, отец — режиссером массовых постановок мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на середину марта, Челябинская область оказалась на восьмом месте по числу зарегистрированных на сайте ГТО по России.