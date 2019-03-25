Киев, 25 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обратится в суд с требованием привлечь к ответственности телеканал «1+1», сообщил 25 марта лидер парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов на сайте предвыборной кампании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По словам Артура Герасимова, у Петра Порошенко есть честь и достоинство, которым нанесен ущерб в особо крупных размерах.

«Пётр Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента», — указано в заявлении.

Штаб предвыборной кампании Петра Порошенко призвал граждан Украины осторожнее относиться к сообщениям телеканала «1+1», так как его собственник выполняет при помощи телеканала «политические заказы».

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта текущего года.