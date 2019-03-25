Череповец, Вологодская область, 25 марта, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Три человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков вечером 25 марта в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

(сс) Rico Loeb Авария на трассе

По информации ведомства, авария произошла в Череповецком районе, на 140-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога.

В результате лобового столкновения грузовых автомобилей КамАЗ и FAW погибли водитель и двое пассажиров КамАЗа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и виновник произошедшего.