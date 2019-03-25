Киев, 25 марта, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Украины потратили на свои рекламные кампании в средствах массовой информации в общей сложности 623 млн гривен ($23 млн). Такие данные озвучил 25 марта Комитет избирателей Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего, как сообщается, кандидаты, отчёты которых доступны на официальном сайте ЦИК, потратили 941 млн гривен (около $35 млн). Таким образом, на рекламу в СМИ было затрачено 66% средств избирательных фондов.

Напомним, выборы президента Украины пройдут в предстоящее воскресенье, 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.